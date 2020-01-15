5 «почему» о стиральном порошке

Почему остается порошок в лотке стиральной машины или почему порошок каменеет в лотке?
Мы собрали самые популярные вопросы из интернета о стиральных порошках. Самый частый вопрос – почему стиральный порошок остается в лотке стиральной машины. Иногда он затвердевает и каменеет в отсеке для порошка.
Причины могут быть легко устранимые:
- некоторые порошки, например, мыльные, надо засыпать прямо в барабан – внимательно читайте инструкцию;
- Вы насыпали слишком много порошка – пользуйтесь мерной ложкой;
- отсек для порошка был мокрым с прошлой стирки, часть порошка прилипла к лотку – просушивайте лоток после каждой стирки.
Причиной того, почему остается порошок в лотке стиральной машины, могут быть неполадки:
- недостаточный напор воды в водопроводной трубе;
- закрыт или не до конца откручен кран подачи воды в стиральную машину;
- засорился фильтр заливного клапана, порошкоприемник или форсунки в отсеке для порошкоприемника;
- произошел засор в шлангах, соединяющих клапан подачи воды с порошкоприемником или в
в патрубке слива воды с моющим средством в бак.
Почему стиральный порошок не растворяется полностью?
Почему не растворяется порошок в стиральной машине и почему после окончания стирки порошок остается на одежде и приходится полоскать дважды? Эти вопросы возникают очень часто.
Возможные причины:
- засыпали в стиральную машину слишком много порошка;
- слишком низкая температура стирки;
- плохой уход за стиральной машиной – надо регулярно очищать ее от накипи.
Если Вы все делаете правильно, а порошок все равно не растворяется, запускайте каждый раз дополнительный цикл полоскания.
Почему в стиральной машине не пенится порошок?
Это простой вопрос. Стиральные порошки для автоматической стирки отличаются пониженным пенообразованием. Это делается специально, чтобы не портились стиральные машины.
Большое количество пены вводит в заблуждение автоматику. Она ошибочно определяет уровень воды. Вследствие чего нагревательный элемент оказывается в пене, а не в воде. Это может повлечь за собой выход из строя ТЭНа, мотора или электронного блока управления.
Поэтому, если в стиральной машине не пенится порошок, значит, стирка происходит по всем правилам.
Почему в водах Арктики обнаружили стиральный порошок?
Вопрос о том, почему в водах Арктики обнаружили стиральный порошок, заботит тех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.
Вред природе наносят синтетические стиральные порошки с фосфатами.
Вода со стиральным порошком после стирки попадает в моря, реки и озера, иногда минуя очистные сооружения.
Даже самые современные очистные сооружения оставляют в воде значительную часть фосфатов.
В водоемах, перенасыщенных фосфором, начинается неконтролируемый процесс роста биологической продуктивности. Это проявляется в цветении воды и размножении цианобактерий, продуцирующих токсины. Такого рода токсины вызывают нехватку кислорода, мор рыбы, отравление людей и животных.
Большое количество биомассы в верхнем слое воды не пропускает солнечный свет на глубину.
Это приводит к гибели растений, произрастающих на дне водоема.
Рыбы и животные, которые питаются донными растениями, постепенно исчезают.
В грунте пострадавшего водоема происходит разложение отмерших организмов без доступа кислорода с выделением ядов: фенола, сероводорода, метана.
Экосистема водоема трансформируется, гибнет большая часть флоры и фауны, воду больше нельзя пить и использовать в быту.
То, что следы стирального порошка найдены даже в Арктике, говорит об огромных масштабах загрязнения окружающей среды.
Мы рекомендуем пользоваться биоразлагаемыми натуральными бесфосфатными стиральными порошками на основе натурального мыла.
Итак, мы разобрали наиболее интересующие потребителей вопросы о стиральном порошке. Теперь Вы знаете, почему стиральный порошок не растворяется, не пенится, каменеет в лотке и присутствует в водах Арктики.