5 «почему» о стиральном порошке

Почему остается порошок в лотке стиральной машины или почему порошок каменеет в лотке?

Мы собрали самые популярные вопросы из интернета о стиральных порошках. Самый частый вопрос – почему стиральный порошок остается в лотке стиральной машины. Иногда он затвердевает и каменеет в отсеке для порошка.

Причины могут быть легко устранимые:

некоторые порошки, например, мыльные, надо засыпать прямо в барабан – внимательно читайте инструкцию;

Вы насыпали слишком много порошка – пользуйтесь мерной ложкой;

отсек для порошка был мокрым с прошлой стирки, часть порошка прилипла к лотку – просушивайте лоток после каждой стирки.

Причиной того, почему остается порошок в лотке стиральной машины, могут быть неполадки:

недостаточный напор воды в водопроводной трубе;

закрыт или не до конца откручен кран подачи воды в стиральную машину;

засорился фильтр заливного клапана, порошкоприемник или форсунки в отсеке для порошкоприемника;

произошел засор в шлангах, соединяющих клапан подачи воды с порошкоприемником или в

в патрубке слива воды с моющим средством в бак.

Почему стиральный порошок не растворяется полностью?

Почему не растворяется порошок в стиральной машине и почему после окончания стирки порошок остается на одежде и приходится полоскать дважды? Эти вопросы возникают очень часто.

Возможные причины:

засыпали в стиральную машину слишком много порошка;

слишком низкая температура стирки;

плохой уход за стиральной машиной – надо регулярно очищать ее от накипи.

Если Вы все делаете правильно, а порошок все равно не растворяется, запускайте каждый раз дополнительный цикл полоскания.

Почему в стиральной машине не пенится порошок?

Это простой вопрос. Стиральные порошки для автоматической стирки отличаются пониженным пенообразованием. Это делается специально, чтобы не портились стиральные машины.

Большое количество пены вводит в заблуждение автоматику. Она ошибочно определяет уровень воды. Вследствие чего нагревательный элемент оказывается в пене, а не в воде. Это может повлечь за собой выход из строя ТЭНа, мотора или электронного блока управления.

Поэтому, если в стиральной машине не пенится порошок, значит, стирка происходит по всем правилам.

Почему в водах Арктики обнаружили стиральный порошок?

Вопрос о том, почему в водах Арктики обнаружили стиральный порошок, заботит тех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.

Вред природе наносят синтетические стиральные порошки с фосфатами.

Вода со стиральным порошком после стирки попадает в моря, реки и озера, иногда минуя очистные сооружения.

Даже самые современные очистные сооружения оставляют в воде значительную часть фосфатов.

В водоемах, перенасыщенных фосфором, начинается неконтролируемый процесс роста биологической продуктивности. Это проявляется в цветении воды и размножении цианобактерий, продуцирующих токсины. Такого рода токсины вызывают нехватку кислорода, мор рыбы, отравление людей и животных.

Большое количество биомассы в верхнем слое воды не пропускает солнечный свет на глубину.

Это приводит к гибели растений, произрастающих на дне водоема.

Рыбы и животные, которые питаются донными растениями, постепенно исчезают.

В грунте пострадавшего водоема происходит разложение отмерших организмов без доступа кислорода с выделением ядов: фенола, сероводорода, метана.

Экосистема водоема трансформируется, гибнет большая часть флоры и фауны, воду больше нельзя пить и использовать в быту.

То, что следы стирального порошка найдены даже в Арктике, говорит об огромных масштабах загрязнения окружающей среды.

Мы рекомендуем пользоваться биоразлагаемыми натуральными бесфосфатными стиральными порошками на основе натурального мыла.