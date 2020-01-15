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5 «почему» о стиральном порошке

Почему остается  порошок в лотке стиральной машины или почему порошок каменеет в лотке?

Мы собрали самые популярные вопросы из интернета о стиральных порошкахСамый частый вопрос – почему стиральный порошок остается в лотке стиральной машины. Иногда он затвердевает и каменеет в отсеке для порошка.

почему стиральный порошок не растворяется

Причины могут быть легко устранимые:

  • некоторые порошки, например, мыльные, надо засыпать прямо в барабан – внимательно читайте инструкцию;
  • Вы насыпали слишком много порошка – пользуйтесь мерной ложкой;
  • отсек для порошка был мокрым с прошлой стирки, часть порошка прилипла к лотку – просушивайте лоток после каждой стирки.

Причиной того, почему остается порошок в лотке стиральной машины, могут быть неполадки:

  • недостаточный напор воды в водопроводной трубе;
  • закрыт или не до конца откручен кран подачи воды в стиральную машину;
  • засорился фильтр заливного клапана, порошкоприемник или форсунки в отсеке для порошкоприемника;
  • произошел засор в шлангах, соединяющих клапан подачи воды с порошкоприемником или в
    в патрубке слива воды с моющим средством в бак.

Почему стиральный порошок не растворяется полностью?

Почему не растворяется порошок в стиральной машине и почему после окончания стирки порошок остается на одежде и приходится полоскать дважды? Эти вопросы возникают очень часто.
Возможные причины:

  • засыпали в стиральную машину слишком много порошка;
  • слишком низкая температура стирки;
  • плохой уход за стиральной машиной – надо регулярно очищать ее от накипи.

Если Вы все делаете правильно, а порошок все равно не растворяется, запускайте каждый раз дополнительный цикл полоскания.

Почему в стиральной машине не пенится порошок?

Это простой вопрос. Стиральные порошки для автоматической стирки отличаются пониженным пенообразованием. Это делается специально, чтобы не портились стиральные машины.

почему порошок в стиральной машине

Большое количество пены вводит в заблуждение автоматику. Она ошибочно определяет уровень воды. Вследствие чего нагревательный элемент оказывается в пене, а не в воде. Это может повлечь за собой выход из строя ТЭНа, мотора или электронного блока управления.

Поэтому, если в стиральной машине не пенится порошок, значит, стирка происходит по всем правилам.

Почему в водах Арктики обнаружили стиральный порошок?

Вопрос о том, почему в водах Арктики обнаружили стиральный порошок, заботит тех, кто неравнодушен к проблемам окружающей среды.

Вред природе наносят синтетические стиральные порошки с фосфатами.
Вода со стиральным порошком после стирки попадает в моря, реки и озера, иногда минуя очистные сооружения.

Даже самые современные очистные сооружения оставляют в воде значительную часть фосфатов.

В водоемах, перенасыщенных фосфором, начинается неконтролируемый процесс роста биологической продуктивности. Это проявляется в цветении воды и размножении цианобактерий, продуцирующих токсины. Такого рода токсины вызывают нехватку кислорода, мор рыбы, отравление людей и животных.

почему стиральный порошок в воде арктики

Большое количество биомассы в верхнем слое воды не пропускает солнечный свет на глубину.
Это приводит к гибели растений, произрастающих на дне водоема.
Рыбы и животные, которые питаются донными растениями, постепенно исчезают.

В грунте пострадавшего водоема происходит разложение отмерших организмов без доступа кислорода с выделением ядов: фенола, сероводорода, метана.

Экосистема водоема трансформируется, гибнет большая часть флоры и фауны, воду больше нельзя пить и использовать в быту.

То, что следы стирального порошка найдены даже в Арктике, говорит об огромных масштабах загрязнения окружающей среды.

Мы рекомендуем пользоваться биоразлагаемыми натуральными бесфосфатными стиральными порошками на основе натурального мыла.

Итак, мы разобрали наиболее интересующие потребителей вопросы о стиральном порошке. Теперь Вы знаете, почему стиральный порошок не растворяется, не пенится, каменеет в лотке и присутствует в водах Арктики.

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